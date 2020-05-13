В Минфине предложили направить конфискованный этиловый спирт на производство антисептиков

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. На производство дезинфицирующих средств можно направить более 21 млн литров конфискованного этилового спирта. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

"Общий объем конфискованного этилового спирта и спиртосодержащей продукции, которая находится на хранении и может быть использована для производства дезинфицирующих средств, составляет более 21 млн литров. Что свидетельствует о наличии значительных ресурсов, которые могут быть оперативно задействованы для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минфин подготовил и направил на согласование в профильные ведомства проект постановления правительства РФ, которым определяется порядок использования этилового спирта и спиртосодержащей продукции для этих целей. По данным Минфина, документом предусмотрено, что дезинфицирующие средства будут предоставляться субъектам РФ на безвозмездной основе, при условии подтверждения региональными властями их целевого использования для профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

По информации министерства, на основе сведений от регионов о потребностях в этиловом спирте и спиртосодержащей продукции для производства дезинфицирующих средств, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (РАР) будет направлять информацию в Минпромторг о количестве, наименованиях и местах хранения соответствующей продукции. Далее Минпромторг совместно с Минздравом и Роспотребнадзором с учетом складывающейся эпидемиологической ситуацией устанавливает возможность использования продукции в качестве дезинфицирующих средств, распределяет ее между субъектами и направляет информацию о таком распределении в РАР.

"После получения соответствующих разрешений от Минпромторга России на использование продукции, РАР в течение пяти рабочих дней формирует перечень необходимой продукции и направляет его в организацию, которая осуществляет ее хранение. После получения перечня, организация в течение пяти рабочих дней, любым доступным способом информирует субъект РФ о готовности к передаче продукции с указанием адреса места хранения. И заключительным этапом становится обеспечение субъектом приемки продукции для ее дальнейшего использования в качестве дезинфицирующих средств", - отмечается в сообщении.