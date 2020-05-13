Минвостокразвития создало онлайн-ресурс для эффективной работы с инвесторами в Арктике

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития разработало ресурс для инвесторов в Арктике, чтобы обеспечить подготовку документов в электронном виде, а также организовать взаимодействие инвесторов с государственными институтами развития. Об этом в среду сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

"Мы должны обеспечить полное взаимодействие с инвестором уже с самого начала работы закона (системы преференций для инвесторов Арктической зоны - прим. ТАСС) в электронном виде. Для этого должен быть запущен электронный кабинет инвестора. Мы такие онлайн-решения уже подготовили", - сказал Крутиков в ходе видеоконференции.

По его словам, этот ресурс будет открыт на инвестпортале Арктической зоны РФ. Инвестор сможет подать все документы в электронном виде, пользоваться электронными услугами Минвостокразвития и других институтов развития. В дальнейшем к этой системе будут подключать муниципалитеты, банки и другие организации.

О системе преференций

Комплекс льгот для сырьевых компаний в Арктике предусматривает снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставку 0% по НДПИ в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевую ставку НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13-го по 17-й год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 17 февраля рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. В частности, предполагается широкий пакет преференций для добывающих компаний.

Кроме того, сейчас для инвесторов в Арктике разрабатывают комплекс мер поддержки. В частности, подготовлены налоговые льготы, предполагается широкий пакет преференций для добывающих компаний.