До конца года в Россию могут вернуться четверо предпринимателей из "списка Титова"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Четыре предпринимателя из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова до конца 2020 года могут вернуться в Россию, сообщил в среду ТАСС общественный представитель аппарата уполномоченного по международному розыску, экстрадиции и депортации Дмитрий Григориади.

"У нас есть четыре перспективных кейса [по возвращению предпринимателей], мы над ними работаем, по ним есть максимально понятная позиция надзорного ведомства в плане одобрения к возврату в страну. Есть некоторые сложности, сейчас мы этим активно занимаемся. Сейчас они в финальной стадии проработки", - сказал Григориади, добавив, что возвращение этих предпринимателей может произойти до конца 2020 года.

При этом он не стал называть имена бизнесменов, возвращение которых ожидается в ближайшем будущем.

По его словам, ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, осложнили работу по возвращению российских предпринимателей, но не остановили ее. "Есть сложности с перемещением людей, тем не менее некоторые пограничные пункты открываются, и люди пересекают границу пешком, кроме того, летают чартерные рейсы. Мы прорабатываем варианты возвращения", - пояснил Григориади.

Он также отметил, что в настоящее время аппарат уполномоченного по правам предпринимателей занимается еще рядом обращений от предпринимателей из "списка Титова", находящимися за пределами России. "По этим обращениям есть лояльная в правовом плане позиция Генеральной прокуратуры, правоохранительных органов, продолжается активная переписка с надзорным ведомством в рамках этой процедуры. Сейчас усиленно работаем над несколькими обращениями, которые скорее всего закончатся возвращением предпринимателей в Россию. Этот процесс не приостанавливается", - рассказал собеседник агентства.

"Лондонский список" - условное название списка бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей, при этом в России в отношении них возбуждены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в РФ при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время в Россию вернулись 14 предпринимателей из списка. С начала года вернулись двое - сахалинский бизнесмен Алексей Латыпов и соучредитель ООО "Уваровский маслозавод-элеватор" (Тамбовская область) Михаил Ершов.