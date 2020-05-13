Чубайс считает, что российские экспортеры могут попасть в ловушку углеродных пошлин ЕС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что российские экспортеры могут столкнуться в будущем с увеличенными климатическими пошлинами, если не начнут снижать углеродную емкость своей продукции. Об этом он заявил в среду, выступая на видеоконференции бизнес-школы "Сколково".

"Есть страшнейшая ловушка, очень серьезная, которую - рискну страшные слова сказать - не понимает ни бизнес, ни правительство. Если даже мы выполним то, что собираемся выполнить (по Парижскому соглашению по климату - прим. ТАСС) и, предположим, в 2030 год впишемся, то создается впечатление, что у нас страновые нормы выполнены и вроде как все нормально. Но беда состоит в том, что оценивать нас будет мир по двум срезам: страновому, где можно в целом выглядеть прилично, и продуктовому, где углеродный протекционизм", - сказал Чубайс.

По его словам, под угрозой находится топливно-энергетический комплекс, который формирует 20% ВВП, 40% доходов бюджета и 60% экспорта.

"Уже сегодня более половины стран Евросоюза уже ввели у себя законодательство, в соответствии с которым ввозимые на территорию этих стран товары с повышенным углеродным следом будут облагаться повышенными импортными пошлинами… Если мы по 60% экспорта получим удар по импортным пошлинам, то это страшной силы дело. Мало того, мы удар получим не только по нефтегазовому экспорту, а по металлургии нашей - это ключевая, гигантская статья экспорта", - добавил Чубайс.

О климатическом законодательстве

Россия осенью 2019 года полностью ратифицировала Парижское соглашение по климату и поставила цель сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 30-35% к уровню 1990 года при условии максимально возможного учета поглощающей способности лесов. Страны ЕС в рамках соглашения планируют сократить выбросы к 2030 году на 40% к базе 1990 года.

Еврокомиссия (ЕК) в начале прошлого года представила концепцию перехода Евросоюза к экономике с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году, однако до сих пор нет конкретных расчетов, как именно она предполагает это сделать на практике.

Новый председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу Border carbon adjustment (BCA), цель которой - позволить компаниям ЕС конкурировать с международными компаниями в условиях борьбы с климатическими изменениями.