Чубайс считает, что "зеленая сделка" ЕС устоит в условиях пандемии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в среду, выступая на видеоконференции бизнес-школы "Сколково".

"Еще история не закончилась вокруг нее, но общее впечатление было такое, что она очень активно раскручивалась, а мы знаем, что речь идет о триллионе евро - фантастический объем ресурсов. Показалось на какой-то момент этого "ковида", что сделка закачалась, но на сегодня оценка - нет, никуда она не делась, она все равно будет в повестке дня, будет важнейшей, и эпидемия ее не отменит, может быть модифицирует, а может, сделает еще более острой, более важной", - сказал Чубайс.

По словам, фатально ошибаются те, кто рассчитывает, что в связи с коронавирусом забудется климатическая повестка.

В декабре 2019 года Еврокомиссия запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить целый ряд инициатив и законопроектов в ближайшие годы. Они будут в том числе направлены на то, чтобы сделать экономику ЕС нейтральной для климата к середине нынешнего века.

Новый председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу Border carbon adjustment (BCA), цель которой - позволить компаниям ЕС конкурировать с международными компаниями в условиях борьбы с климатическими изменениями.

Россия осенью 2019 года полностью ратифицировала Парижское соглашение по климату и поставила цель сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 30-35% к уровню 1990 года при условии максимально возможного учета поглощающей способности лесов. Страны ЕС в рамках соглашения планируют сократить выбросы к 2030 году на 40% к базе 1990 года.