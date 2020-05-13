Власти просят операторов продлить россиянам за рубежом бесплатные звонки на горячую линию

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ попросила "большую четверку" операторов продлить до 31 мая возможность для россиян за рубежом осуществлять бесплатные звонки на горячую линию, где их проконсультируют по вопросам возвращения в Россию. Об этом говорится в письме замминистра связи Олега Иванова (имеется в распоряжении ТАСС), которое было направлено в "Вымпелком" (бренд "Билайн"), МТС, Теле2 и "Мегафон".

"В соответствии с продолжением мероприятий по обеспечению поддержки соотечественников, попавших в тяжелое положение за рубежом, и письмом №ОИ-С-10319 от 23 апреля 2020 г., прошу продлить до 31 мая 2020 г. осуществление входящих и исходящих голосовых вызовов для абонентов, находящихся в международном роуминге без взимания платы, в том числе при отрицательном балансе абонентских счетов", - говорится в письме.

В пресс-службе "Билайна" сообщили ТАСС, что обращение получено. "Сейчас для абонентов "Билайн" в роуминге предусмотрена такая возможность. Продление данной возможности в процессе", - сообщили в компании.

Оператор МТС сообщил ТАСС, что бесплатные звонки на номера горячих линий для россиян за границей уже продлены до 31 мая.

В пресс-службе "Мегафона" пояснили ТАСС, что компания уже продлила до 31 мая действие специальных условий для абонентов в роуминге, предусматривающих бесплатные входящие и исходящие звонки на номера горячих линий. "Также до 31 мая абонентам в роуминге предоставляется пакет бесплатных исходящих СМС на российские номера, пользоваться которыми в большинстве стран можно даже при отрицательном балансе", - добавили в пресс-службе "Мегафона".

В Tele2 при этом сказали, что пока не получали официальный запрос Минкомсвязи, но не исключают возможности продления услуги. "Сейчас наши клиенты, которые не могут вылететь в Россию из-за ограничений авиасообщения, могут бесплатно пользоваться мессенджерами в международном роуминге даже при нулевом балансе", - добавили в компании.

О горячей линии

Горячая линия, организованная на базе кол-центра портала госуслуг по телефону +7 495 249-75-77, была открыта 24 апреля. Граждане РФ, находящиеся за границей и не имеющие возможности вернуться в Россию в связи с коронавирусной инфекцией, могут круглосуточно получить по телефону горячей линии консультации по вопросам помощи и по организации возвращения в Россию специальными авиарейсами.

В новость были внесены изменения (13:35 мск) - добавлен комментарий Tele2.