Секретариат ОПЕК с 27 мая начнет постепенно возвращать персонал с удаленного режима

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Секретариат ОПЕК в Вене планирует с 27 мая 2020 года постепенно снимать удаленный режим работы для сотрудников, введенный из-за пандемии коронавируса еще в начале марта этого года. Возвращать людей в офис предполагается в три этапа с учетом рекомендаций австрийских властей. Об этом говорится в письме ОПЕК, разосланном в среду персоналу секретариата, с которым ознакомился ТАСС.

ОПЕК начал вводить удаленный режим в начале марта, перед министерской встречей стран ОПЕК+, которая состоялась 5-6 марта. Окончательно всех перевели работать из дома 16 марта. Тогда Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела санитарный и пограничный контроль на границах. С середины апреля Австрия постепенно начала снимать ограничения в связи с пандемией.

Во вторник ОПЕК провел совещание, на котором обсуждалось снятие ограничений. По его итогам было решено снимать удаленный режим в три этапа. Так, с 27 мая по 21 июня планируется возвращать в офис "минимальное количество персонала", говорится в письме. С 22 июня офисный режим работы будет возможен для 50% сотрудников. Окончание этого этапа будет зависеть от решения австрийских властей, подчеркивается в письме. Возобновить работу секретариата в прежнем режиме предполагается только на третьем этапе, сроки которого также зависят от рекомендаций соответствующих госорганов.

Между тем министерские встречи стран ОПЕК+, назначенные на 9-10 июня по-прежнему планируется проводить в формате видеоконференции.

Австрия с 14 апреля первой в ЕС стала поэтапно снимать ограничения. С 1 мая власти отменили режим самоизоляции, открыли все магазины и предприятия сферы услуг. Для соблюдения санитарных мер население обязали носить защитные маски в магазинах, транспорте, общественных зданиях, держать дистанцию в один метр от окружающих в общественных местах. С середины мая планируется постепенно возобновить работу ресторанов, школ, отелей и музеев. Австрийские власти намереваются с июня открыть границы с соседними странами, Германией и Швейцарией, благодаря хорошей динамике по снижению числа заражений коронавирусом. Ослабление мер стало возможным благодаря сокращению ежедневного прироста числа заразившихся: до 1% по сравнению с 40% в марте. В настоящее время в стране из 15 961 заразившихся, выздоровели 14 148 человек, 623 умерли.