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Порог инвестиций для получения преференций в Арктике намерены снизить в 10 раз

Его планируют снизить до 1 млн рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития подготовило поправки ко второму чтению пакета законопроектов о преференциях для инвесторов в Арктике. Согласно им, минимальный порог инвестиций для получения преференций и статуса резидента Арктической зоны снизят с 10 до 1 млн рублей, сообщил замглавы министерства Александр Крутиков в ходе госкомиссии по развитию Арктики, которая проходит в среду онлайн.

Проект закона, который установит в Арктической зоне РФ особый экономический режим, внесен в Госдуму в феврале в составе пакета законопроектов о льготах для инвесторов в Арктике. После его принятия новые проекты смогут получать статус резидента Арктической зоны и соответствующие льготы.

"Пакет законопроектов о системе преференций в Арктической зоне подготовлен ко второму чтению. Рассчитываем, что он в ближайшее время будет рассмотрен Госдумой. В справочных материалах приведены ключевые поправки, которые подготовлены по предложениям регионов и депутатов. Из ключевого - это снижение минимального порога инвестиций с 10 до 1 млн рублей", - сказал Крутиков.

Кроме того, предлагается возмещать предпринимателям в Арктике часть страховых взносов и процентов по инвестиционным кредитам, ввести льготы для новых проектов в сфере добычи твердых полезных ископаемых.

В феврале правительство РФ внесло в Госдуму пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Согласно подготовленным ведомством документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13-го года по 17-й год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.

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