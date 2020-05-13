Рада приняла закон о банковской деятельности, чтобы получить кредит МВФ

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Верховная рада приняла в целом закон о банковской деятельности, который по утверждению властей страны являлся последним препятствием для подписания меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) и получения новых траншей кредитов. Такое решение в среду на внеочередном заседании поддержали 270 депутатов при минимально требуемых 226.

Всего было рассмотрено около 240 поправок к проекту, вынесенных ко второму чтению профильным парламентским комитетом.

Проект закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который называют "антиколомойским", Рада приняла в первом чтении еще 10 сентября 2019 года. Ключевым положением закона является запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Он направлен в первую очередь против олигарха Игоря Коломойского - бывшего главного акционера национализированного "Приватбанка". Коломойский сейчас через суды пытается доказать, что национализация была незаконной.

Закон также позволит сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка, то есть решение Национального банка о ликвидации банков нельзя будет отменить через суд. Коломойский заявлял, что обратится в Европейский суд по правам человека, если Рада примет закон о банках.

Депутаты Рады подали рекордные 16,5 тыс. правок к законопроекту при подготовке его ко второму чтению, что делало возможным его принятие не ранее осени и означало отсрочку получения кредита от МВФ. Для ускорения процесса Рада одобрила изменения в регламент своей работы с упрощенным порядком рассмотрения поправок, в результате чего 16,5 тыс. предложенных поправок ко второму чтению были сгруппированы, и в итоге в сессионном зале рассматривалось около 240 поправок.

В ожидании новых кредитов

В начале декабря прошлого года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $5,5 млрд. Фонд выдвинул два условия - отменить запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения и принять закон о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам. Закон о рынке земли ранее был принят парламентом и подписан главой государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в минувший вторник во время разговора по видеосвязи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что Киев надеется подписать меморандум с МВФ до конца мая. Премьер подчеркнул, что средства от МВФ станут не только финансовой поддержкой, но и залогом получения кредитов от других международных организаций и показателем того, что Киев находится "на пути системных реформ".