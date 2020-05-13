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Трутнев поручил за три недели подготовить сбалансированный проект реновации Норильска

Основная проблема связана с хрущевками и гостинками, фактический срок которых от 40 до 50 лет при нормативах 25-30 лет
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Федеральные министерства, власти Красноярского края и компания "Норникель" должны за три недели подготовить сбалансированный проект реновации жилья в Норильске. Об этом сообщил в среду сказал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Каждый год аварийными в Норильске становятся один-два дома. Основная проблема связана с так называемыми хрущевками и гостинками, фактический срок их эксплуатации от 40 до 50 лет при нормативах 25-30 лет.

"Даю поручение Минвостоку, Минэкономики, Минфину, Красноярскому краю, компании. <...> Через три недели на столе должен лежать сбалансированный проект движения по этому направлению. Мы точно должны поддержать реновацию Норильска", - сказал Трутнев.

Как сообщил на заседании Госкомиссии статс-секретарь - вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков, компания готова взять на себя 50% расходов по программе реновации, которая, по предварительным расчетам, оценивалась в 84,9 млрд рублей. Предполагается, что еще 10% расходов возьмут на себя краевой и муниципальный бюджеты, еще 40% - федеральный центр. Он подчеркнул, что налоговые поступления от реализации инвестпроектов "Норникеля" в несколько раз превосходят объемы предполагаемого бюджетного финансирования реновации.

"Прошу поддержать включение мероприятий программы реновации жилья в Норильске в госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны РФ, предусмотреть средства федерального бюджета на ближайший трехлетний период в объеме 1,848 млрд рублей. Реализация программы реновации Норильска позволит создать условия для сохранения и привлечения кадров в арктическом регионе", - сказал Пристансков.

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек, из которых 26% являются сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в периоды 1940-1950-х и 1960-1990 годов. Новые строительные проекты в условиях Крайнего Севера в городе сейчас не реализуют. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома.

Теги
РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
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