Глава Минздрава поддержал идею повышения оплаты труда медикам

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минздрав РФ поддерживает повышение оплаты труда российских медработников и готов проработать этот вопрос. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной думы.

"Конечно же, нужно [повышать оплату труда], этот очень хороший [вопрос], я вообще двумя руками за повышение медицинским работникам оплаты труда. Мы готовы проработать этот вопрос с правительством", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас важно, чтобы все элементы медицинской системы работали. "Потому что мы видим, что часть, где поток пациентов уменьшился, там нужно просто хотя бы зарплату продержать даже. Поэтому в этом вопросе мы сформировали определенный пакет по выпадающим доходам, и мы его направили уже в правительство", - подчеркнул Мурашко.