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Регионы Арктики до конца мая определят модель управления особым экономическим режимом

По словам замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова, к каждому региону должен быть индивидуален

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития разработало три модели управления особым экономическим режимом, который предполагается ввести на территории Арктической зоны РФ. Как в среду сообщил замглавы ведомства Александр Крутиков, до конца мая регионам необходимо будет выбрать наиболее подходящую для каждого из них форму взаимодействия.

"Нам вместе с регионами нужно определиться с моделью работы управляющей компании. Законопроект определяет три варианта действий: корпорация (Корпорация развития Дальнего Востока - прим. ТАСС) может работать на территории напрямую через свой филиал; корпорация может учредить дочернюю структуру совместно с компанией, которую определит регион; часть функций управляющей компании может быть передана уже существующей в регионе организации - местному агентству или корпорации. Мы такую возможность в законопроекте предусмотрели", - сказал он.

Крутиков подчеркнул, что у каждого из предусмотренных вариантов есть определенные преимущества, в связи с чем подход к каждому региону должен быть индивидуален. "Пока определились только пять регионов - Мурманск, Архангельск, Якутия, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Остальных просим сделать это до конца мая", - заключил он.

В феврале правительство РФ внесло в Госдуму пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Согласно подготовленным ведомством документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13 года по 17 год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.

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