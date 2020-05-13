"Газпром нефть" повышает эффективность разработки нефтяной оторочки Чаянды

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. "Газпромнефть-Заполярье" ввело в эксплуатацию первую многоствольную скважину "фишбон" на нефтяной оторочке Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (ЧНГКМ) в Якутии. Стартовый дебит многозабойной скважины вдвое превысил показатели ранее используемых горизонтальных конструкций и составил около 400 т в сутки. Об этом говорится в сообщении компании.

"Фишбон" - многоствольная скважина с особой траекторией, при которой от одного горизонтального ствола отходят многочисленные ответвления. В результате скважина по своей форме напоминает рыбий скелет.

Первая многоствольная скважина "фишбон" на нефтяной оторочке Чаяндинского месторождения имеет основной ствол протяженностью 1,5 км и шесть боковых ответвлений длиной до 830 м. Общая проходка скважины превысила 8,1 км, из которых 5,2 км - по продуктивному горизонту пласта. Такая конструкция позволила значительно увеличить охват залежи и повысить коэффициент извлечения нефти. Стартовый дебит "фишбона" превысил 380 т в сутки. Это вдвое больше, чем у стандартных горизонтальных скважин, которые использовались на Чаянде ранее.

Всего до 2024 г. на нефтяной оторочке Чаяндинского месторождения будет пробурено 44 высокотехнологичные скважины типа "фишбон". В нынешнем году будет введено в эксплуатацию пять таких многоствольных конструкций. В настоящее время предприятие эксплуатирует на Чаянде семь нефтедобывающих скважин и бурит еще несколько.

"Чаяндинское месторождение относится к числу уникальных не только по объему своих запасов, но и по масштабу тех вызовов, с которыми мы здесь сталкиваемся. Разработку нефтяной оторочки, запасы которой относятся к категории трудноизвлекаемых, также осложняют геологические особенности Чаянды. Ключом к этим залежам стали современные методы бурения и скважины сложного дизайна. Они уже доказали свою эффективность и, уверен, в перспективе помогут нам полностью раскрыть нефтяной потенциал ЧНГКМ, одного из крупнейших месторождений Восточной Сибири", - сказал гендиректор "Газпромнефть-Заполярье" Владимир Крупеников.

О проекте

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение находится в Ленском районе Республики Саха (Якутия). Лицензией на месторождение владеет ПАО "Газпром". По величине запасов месторождение относится к категории "уникальные". Извлекаемые запасы составляют 1,2 трлн куб. м газа и 61,6 млн т нефти. "Газпромнефть-Заполярье" осваивает нефтяные запасы на условиях долгосрочного рискового операторского договора с "Газпром добыча Ноябрьск", которое разрабатывает газовую часть.

Полномасштабная разработка нефтяной оторочки ЧНГКМ начнется в 2020 г. К 2022 г. планируется расширение и модернизация установки подготовки нефти, проектная мощность которой составит 1 млн т в год. В настоящее время "Газпромнефть-Заполярье" строит 70-километровый напорный нефтепровод, который соединит нефтяную оторочку Чаяндинского НГКМ с магистральной системой "Восточная Сибирь - Тихий океан". Полка добычи на месторождении будет достигнута к 2023 г. и составит около 3 млн т нефтяного эквивалента в год.