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Табачные компании использовали более 10 млрд кодов маркировки

Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался 15 января 2018 года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Количество кодов маркировки, использованных табачными компаниями, превысило 10 млрд за весь период маркировки в отрасли. Об этом сообщила в среду пресс-служба оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Центр развития перспективных технологий выдал 10,3 млрд кодов для табачной продукции с начала эксперимента по маркировке в отрасли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в системе маркировки в настоящее время зарегистрировано более 58 тыс. компаний. "С момента начала маркировки сигарет технология позволила выявить на рынке на 30% больше табачных производителей", - добавили в компании, отметив, что появление маркировки сделало невозможным выпуск продукции без уплаты акцизов и налогов.

Эксперимент по маркировке табачной продукции в России начался 15 января 2018 года. С 1 марта 2019 года маркировка стала обязательной, а с 1 июля 2019 года был прекращен выпуск немаркированных сигарет. Оборот немаркированных сигарет прекращается с 1 июля текущего года.

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