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Акции "Транснефти" исключены из состава индекса MSCI Russia

Изменения вступят в силу на закрытии торгов 29 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Привилегированные акции "Транснефти" исключены из индекса MSCI Russia, следует из отчета индексного провайдера MSCI по итогам полугодового пересмотра. Изменения вступят в силу на закрытии торгов 29 мая.

Также по итогам пересмотра повышен показатель FIF (доля акций в свободном обращении, доступная иностранным инвесторам) у ряда компаний, отметили в "ВТБ Капитал". Для бумаг "Газпрома" показатель увеличен с 0,45 до 0,50, "Полюса" с 0,20 до 0,25, "Фосагро" - с 0,30 до 0,35 и "Полиметалл" - с 0,45 до 0,50. В то же время FIF для "Татнефти" был снижен с 0,70 до 0,65.

По состоянию на 14:03 мск привилегированные акции "Транснефти" на Мосбирже снижаются на 3,18%, до 129,3 тыс. руб. Как отметил инвестиционный менеджер "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, исключение "префов" "Транснефти" из индекса субъективно оказало слишком сильное влияние на котировки.

"Мы стараемся клиентам рекомендовать к покупке акции, если в этом есть экономическая целесообразность, если их распродают после появления таких новостей. Зачастую это механическое изменение, не имеет отношения к внутренней фундаментальной стоимости компании. Возможно, мы увидим спекулятивный отскок позднее", - пояснил он.

В настоящее время в состав индекса входят бумаги "Алросы", "Газпрома", "Интер РАО", "Лукойла", "Магнита", "ММК", МТС, "Мосбиржи", "Норникеля", "Новатэка", НЛМК, "Фосагро", "Полиметалла", "Полюса", "Роснефти", "Сбербанка", "Северстали", "Сургутнефтегаза", "Татнефти", ВТБ и X5.

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