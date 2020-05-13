Власти Петербурга предусмотрели затраты в 13,5 млрд рублей на поддержку МСБ в пандемию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Затраты на поддержку малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге за счет регионального бюджета в рамках двух предложенных властями пакетов мер оцениваются в 13,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, выступая с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства города перед депутатами Законодательного собрания.

"Затраты на дополнительную поддержку малого и среднего бизнеса за счет регионального бюджета в рамках первого пакета поддержки превысили 3,9 млрд рублей. Стоимость второго пакета [мер поддержки] - 9,6 млрд рублей", - сказал Беглов.

О новых мерах поддержки

Первый пакет мер поддержки для предприятий, которые пострадали от введенных в городе ограничений и запретов, был принят 30 марта. 12 мая губернатор утвердил второй пакет мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так, налоговые льготы планируется предоставить малым и средним предприятиям, которые работают в сферах обрабатывающих производств, а также занимаются научными разработками и используют упрощенную систему налогообложения. Этой мерой смогут воспользоваться более 28 тыс. организаций.

Кроме того, на полгода продлевается срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 года и на 4 месяца за II квартал 2020 года для собственников недвижимости площадью не менее 1 тыс. кв. м. В пресс-службе администрации губернатора пояснили, что эта мера будет действовать при условии, что собственник освободит арендаторов от платы или снизит ее не менее, чем на 50%. По официальным данным, этим видом поддержки смогут воспользоваться более 10 тыс. предпринимателей.

Вторым ключевым направлением нового пакета мер станут мероприятия по поддержке пострадавших малых и средних предприятий, имеющих наибольший потенциал для быстрого восстановления. Предлагается ввести механизм возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда работников, уволенных в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата.

Третьим направлением является поддержка спроса на продукцию предприятий малого и среднего бизнеса. В период с 2020 по 2024 гг. планируется увеличить долю госзакупок у таких предприятий с существующих 15% до 23,5% в 2020 году, а к 2024 году постепенно довести ее до 32,5%. Кроме того, будет увеличено авансирование по государственным контрактам на строительство объектов социальной инфраструктуры до 30% для строительных компаний, при этом средняя месячная зарплата в таких компаниях должна быть не ниже среднеотраслевой.

Также в городской администрации отметили принятое решение о сохранении объема бюджетного финансирования государственных театров и образовательных организаций, подведомственных комитету по культуре. Меры предполагают и выделение субсидий на частичную компенсацию затрат организаций в сфере культуры и искусства, пострадавших от ограничений.