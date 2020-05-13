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Борисов заявил, что программа финансового оздоровления ОАК утверждена

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Программа финансового оздоровления Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утверждена правительственной комиссией. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Программа финансового оздоровления принята на заседании правительственной комиссии 12 мая этого года, - сказал он. - Программа предусматривает оказание мер господдержки за счет докапитализации и реструктуризации проблемной задолженности перед банками на 15 лет". Борисов уточнил, что проблемная задолженность ОАК составляет 14 трлн руб., проценты по ней - свыше 30 млрд руб. в год.

Он отметил, что мероприятия по корпоративной и управленческой оптимизации в течение трех лет и трансформации научно-конструкторского блока дадут эффект в экономии около 300 млрд руб., а реализация непрофильных активов - 17 млрд руб. Борисов также указал, что в программе скорректированы сроки импортозамещения самолетов. "В частности, сроки реализации мероприятий по импортозамещению на самолете SSJ 100 изменены с 2024 на 2023 год", - добавил он.

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