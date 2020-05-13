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Площади посадок земляники увеличат на треть на Ставрополье в 2020 году

В этом году в крае планируется заложить еще 22,84 га ягод

СТАВРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края намерены на треть увеличить площади земляничных полей в регионе в 2020 году, доведя их до 84 га. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе ГКУ "Ставропольвиноградплодопром".

"В настоящее время одной из стратегических целей развития агропромышленного комплекса Ставропольского края является ягодоводство. <…> В прошлом году на территории Ставропольского края с 62 гектаров было собрано 332 т земляники. В этом году планируется заложить еще 22,84 гектаров ягод", - говорится в сообщении.

Промышленным производством земляники в Ставропольском крае занимаются 11 хозяйств. Фермеры получают поддержку из краевого бюджета на закладку ягод и работы по уходу. По итогам 2019 года объем поддержки составил 5,5 млн рублей, в 2020 году предварительно выделено по этому направлению 4 млн рублей.

По данным краевого Минсельхоза, уборка земляники садовой в крае стартовала в начале мая 2020 года. Урожай этого года может быть снижен из-за прошедших в крае долговременных заморозков в ночные и утренние часы.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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