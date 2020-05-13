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Чибис прогнозирует рост интереса инвесторов к Мурманской области после создания ТОР

Глава региона отметил, что вошедшие в ТОР три проекта - "это только старт"

ТАСС, 13 мая. Утверждение территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области значительно увеличит интерес со стороны инвесторов к региону. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис после заседания госкомиссии по Арктике.

Правительство РФ 13 мая подписало постановление о создании ТОР "Столица Арктики" в Мурманске. Это первая ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенная не на Дальнем Востоке.

"[Подписание постановления] - это очень серьезный стимул для того, чтобы инвестировать именно в Мурманскую область, и те три проекта, которые вошли в ТОР, это только старт. Более того, благодаря статусу ТОР дополнительно это простимулирует более 120 миллиардов инвестиций. Большой интерес к Мурманской области, благодаря инвестиционной активности, есть, а благодаря территории опережающего развития он кратно вырастет", - сказал Чибис.

Также, по его словам, власти Мурманской области ожидают, что налоги от реализации тех проектов, которые уже вошли в ТОР, составят более 40 млрд рублей в ближайшие 10 лет.

Кроме того, еще несколько проектов находятся в высокой степени готовности для реализации в рамках ТОР, в частности, проекты, связанные с туристическим кластером, а также с новым терминалом для рыбоперерабатывающей отрасли.

Ранее первый заместитель главы Минвостокразвития Сергей Тырцев на заседании государственной комиссии по вопросам развития Арктики сообщил, что инвестиции в четыре проекта, которые реализуются на территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области, составят 127 млрд рублей.

ТОР в Мурманске

В начале февраля 2020 года Минвостокразвития РФ предложило создать ТОР "Столица Арктики" в Мурманске. В конце апреля АО "Корпорация Развития Дальнего Востока" (КРДВ) сообщила о том, что пять компаний намерены стать резидентами территории опережающего развития.

На территории опережающего развития возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ООО "Новатэк-Мурманск"). Объем инвестиций в проект составит 79 млрд рублей, планируется создать около 15 тыс. рабочих мест. Еще один проект реализует ООО "Морской торговый порт "Лавна", он включен в государственную программу РФ "Развитие транспортной системы", является частью комплексного плана развития Мурманского транспортного узла и предполагает создание 1029 рабочих мест. Проект позволит привлечь порядка 20,5 млрд рублей инвестиций.

Еще два проекта на ТОР подразумевают создание морского терминала удобрений и апатитового концентрата в порту Мурманск стоимостью 12,3 млрд рублей (проект подразумевает создание 234 новых рабочих мест), а также создание международного культурно-делового центра для реализации геополитического, культурного потенциала региона. Объем инвестиций 3,7 млрд рублей. Создание 300 новых рабочих мест.

Кроме того, вместе с четырьмя проектами, которые сейчас реализуются, ведется работа по включению в ТОР еще двух новых инвестпроектов. Речь идет о создании порта с возможностью приема круизных судов в Лиинахамари и курорта (Объем инвестиций в проект составляет 12,3 млрд рублей), а также рефрижераторно-морского терминала в поселке Междуречье (Объем инвестиций в проект составит 3,9 млрд рублей).

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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