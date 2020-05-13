Ростех начал поставлять регионам противовирусные комбинезоны для медиков

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Ростех начал поставлять регионам РФ противовирусные комбинезоны нового типа для медицинских работников, говорится в сообщении госкорпорации. Сейчас комбинезоны тестируются на возможность многоразового использования.

"Корпорация "Росхимзащита" госкорпорации "Ростех" начала поставлять в 13 регионов России новый тип противовирусных комбинезонов для медиков. Костюмы созданы из инновационной ткани, которая полностью непроницаема и обеспечивает гарантированную защиту от вирусов и вредных химических веществ", - говорится в сообщении. Объем выпуска сейчас составляет 10 тыс. изолирующих комбинезонов в месяц, он будет увеличен до 20 тыс. изделий.

Комбинезоны изготовлены из специально созданного дублированного пленочного материала, их рекомендуется использовать от двух до шести часов в день.

По словам гендиректора "Росхимзащиты" Марата Чабдарова, слова которого приводятся в сообщении, испытания показывают, что комбинезон можно носить минимум в течение пяти смен, если дезинфицировать его после каждой эксплуатации. "Рассчитываем подтвердить возможность десятикратного использования", - добавил он.