Госдума приняла закон о расширении возможностей кабмина в предоставлении госгарантий

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, направленный на расширение возможностей правительства по выдаче государственных гарантий. Документ был внесен главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

В 2020 году правительство РФ наделяется исключительными полномочиями по принятию решений о предоставлении государственных гарантий на специальных условиях. "Принятие закона позволит оказывать гарантийную поддержку на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу РФ, без необходимости внесения специальных изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в пояснительной записке.

Также в Бюджетный кодекс вносятся поправки, предусматривающие возможность предоставления госгарантии РФ принципиально нового вида - в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких юридических лиц (принципалов).

Как пояснил ранее Макаров, закон направлен на увеличение возможностей господдержки. По его словам, во многих случаях государственные гарантии являются достаточным инструментом для решения важных вопросов для бизнеса. Такие поправки вносятся в Бюджетный кодекс, и они дают возможность правительству использовать весь инструмент госгарантий, не внося при этом изменений в бюджет, что серьезно расширяет возможности правительства по выдаче государственных гарантий, отметил депутат.

Как подчеркнул ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, правительство сможет предоставлять госгарантии на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу, без необходимости изменения закона о бюджете. По его словам, это значит, что многие отечественные компании, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, смогут продолжить свою деятельность и сохранить рабочие места.

В целях реализации мер антикризисной поддержки планируется предоставление указанной государственной гарантии Российской Федерации в текущем году в пользу ВЭБ.РФ, осуществляющего предоставление собственных гарантий (поручительств) по обязательствам российских юридических лиц по возврату кредитов российских банков, отмечается в пояснительной записке.