На докапитализацию фонда помощи бизнесу в Кировской области направят более 42 млн рублей

КИРОВ, 13 мая. /ТАСС/. Более 42 млн рублей направят из федерального бюджета на докапитализацию Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Кировской области. Об этом в среду сообщила ТАСС министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева.

"Кировской области на докапитализацию Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства будет предоставлена субсидия за счет федерального бюджета в размере 5,2 млн рублей. Кроме того, в целях большего охвата субъектов малого и среднего предпринимательства льготными микрозаймами предусмотрена докапитализация [фонда] в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" [в сумме] 37,2 млн рублей", - сказала Кряжева.

По данным правительства области, фонд разработал новые заемные продукты - "Антикризис" и "Онлайн старт": в рамках первого пакета предприниматели могут получить 500 тыс. рублей по ставке 2,75% годовых, а в рамках второго - займы в размере 100 тыс. рублей по ставке 5,5% годовых на 12 месяцев.

Как рассказала директор Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ольга Кирилловых, займы под низкий процент востребованы среди кировских предпринимателей, так как многим пришлось перепрофилировать бизнес, что потребовало дополнительных затрат. "Спрос на заемные продукты фонда постоянно растет, поэтому выделение дополнительных средств на докапитализацию структур, которые оказывают микрофинансовую поддержку малому и среднему бизнесу, позволит помочь большему количеству субъектов малого и среднего предпринимательства", - цитирует Кирилловых пресс-служба правительства области.

В Кировской области разработаны меры поддержки бизнеса. Так, на 2020 год планируют установить минимальные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения: 1% в случае, если объектом налогообложения являются "доходы", и 5% в случае, если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы". По действующим приобретенным патентам планируют снизить в два раза размер потенциально возможного к получению предпринимателями годового дохода. Также в регионе предусмотрены отсрочки по аренде государственного и муниципального имущества, на полгода продлены сроки уплаты страховых взносов, снижены страховые взносы до 15% для зарплат выше МРОТ, а с 1 июля 2020 года в регионе введут специальный налоговый режим на самозанятых.