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Госдума позволила Сбербанку и ВЭБу включить переданные кабмину суборды в основной капитал

Документ инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому Сбербанк и госкорпорация "ВЭБ.РФ" получат возможность в 2020 году включать в состав основного капитала субординированные кредиты, полученные от ЦБ РФ и переданные правительству Банком России. Документ инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Действующая редакция закона о перечислении части доходов, полученных ЦБ РФ от продажи обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России", предусматривает право правительства РФ принять в казну передаваемые Банком России права требования к ПАО "Сбербанк" и ВЭБ.РФ. Правовые основания изменять условия соответствующих договоров по переданным в казну правам требования у правительства РФ отсутствуют.

"В этой связи и в целях оказания поддержки указанным системообразующим институтам необходимо создание законодательной нормы, допускающей внесение в указанные договоры изменений, позволяющих отнести соответствующие обязательства перед Российской Федерацией в состав источников основного капитала ПАО "Сбербанк" и ВЭБ.РФ", - отмечают авторы документа.

В настоящее время субординированный кредит Банка России, предоставленный Сбербанку, учитывается в основном капитале Сбербанка на основании ожидания переоформления его условий в соответствии с Базельскими требованиями после его передачи в казну РФ. "Исключение данного кредита из расчета собственного капитала в условиях волатильности на финансовых рынках может привести к нарушению нормативов достаточности капитала и окажет сдерживающее влияние на кредитную активность банка", - говорится в пояснительной записке.

В этой связи законом предусматривается возможность заключения со Сбербанком соглашения об изменении условий договоров субординированного кредита "в целях создания правовых оснований для включения указанного субординированного кредита в состав источников основного капитала ПАО "Сбербанк России".

Аналогичным образом предусматривается возможность принимать решения о внесении прав требований по указанному договору (договорам) в качестве имущественного взноса Российской Федерации в уставный капитал государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Включение этих обязательств в состав источников основного капитала обеспечит возможность расширения кредитного портфеля ВЭБ.РФ дополнительно в размере около 3 трлн руб., указывают авторы документа.

Комментарий депутата

Как пояснил Аксаков, в соответствии с законом о продаже ЦБ правительству обыкновенных акций Сбербанка, к правительству перешли права требований по субординированному кредиту, который ЦБ РФ предоставил Сбербанку в 2008 году, а также "перешли права требований по депозиту, который ЦБ разместил во Внешэкономбанке". "Сейчас встал вопрос о переоформлении договоров между новым владельцем этих требований и соответствующими организациями, а правовых условий по существующему законодательству для перезаключения таких договоров нет, чтобы соответствующие средства были включены в состав основного капитала Сбербанка и ВЭБ", - указал он.

Депутат отметил, что принятый документ предоставляет такое право правительству - заключить договора, "и организации смогут нормально работать".

"Если говорить о Сбербанке, речь идет о сумме 150 млрд руб., потенциал кредитования, опираясь на такой капитал, - более полутора триллионов рублей. Если эту сумму исключить из капитала Сбербанка, на эту сумму он не сможет выдать кредитов и оказать другие виды финансовых услуг своим клиентам", - указал Аксаков.

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