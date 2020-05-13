Компании просят не менять законопроект об отказе от договоров аренды в случае режима ЧС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Отраслевые ассоциации сферы торговли и услуг просят не пересматривать и не отклонять законопроект, позволяющий арендаторам расторгать договор аренды недвижимого имущества в одностороннем порядке при условии снижения ежемесячных доходов компании более чем на 50% с момента введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в РФ. Об этом говорится в письме отраслевых ассоциаций и 61 компании, адресованном президенту России Владимиру Путину и опубликованном на сайте Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"При рассмотрении законопроекта в Государственной думе мы видим риск исключения или пересмотра нормы, позволяющей арендаторам без штрафов и других выплат прекратить договора с арендодателями, в результате которого предложение правительства Российской Федерации о поддержке арендаторов из пострадавших отраслей экономики будет фактически нереализуемо... Просим не допустить ситуации, когда эффективность предложенных правительством РФ мер будет нивелирована желанием собственников недвижимости сохранить прежний размер арендных платежей", - отмечают авторы письма.

Ретейлеры полагают, что принятие законопроекта в предложенном правительством РФ виде даст возможность арендаторам и арендодателям на равных договориться о дальнейшем сотрудничестве, учитывая текущую эпидемиологическую и социально-экономическую ситуацию.

Обращение подписали Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, Русская ассоциация участников фешен-индустрии, Национальная ассоциация спортивного питания РФ, Федерация рестораторов и отельеров, Бизнес-сообщество АПИК и Ассоциация компаний интернет-торговли.

О законопроекте

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавируса. Проект наделяет правом компании, чья выручка упала более, чем на 50%, в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций в случае принятия государственным органом власти субъекта Российской Федерации решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации.

В этот же день глава профильного комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил в Госдуму поправку, в которой просит исключить из принятого в первом чтении законопроекта статьи о праве компаний в одностороннем порядке расторгать договор аренды без штрафных санкций. По словам сенатора, рынок аренды коммерческой недвижимости находится "на грани тяжелейшего кризиса".