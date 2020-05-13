Минсельхоз не отмечает сильных ценовых колебаний и перебоев в поставках продукции

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Рынок российского АПК стабилен, перебоев в поставках продукции и значительных ценовых колебаний е отмечается. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Регионы представили информацию о ситуации на продовольственном рынке, обеспеченности населения продуктами питания и ценах на основные товарные группы. По данным субъектов, в целом рынок АПК стабилен, не отмечается перебоев в поставках продукции и значительных ценовых колебаний", - отмечает министерство.

Как сообщили в Минсельхозе со ссылкой на главу министерства Дмитрия Патрушева, вопросы обеспечения бесперебойной деятельности АПК обсуждаются регулярно, в том числе в рамках совещаний в формате "час контроля". Таких мероприятий проведено уже около 30, участие в них приняли 58 субъектов и почти тысяча сельхозорганизаций и предприятий переработки. Наиболее качественно работа по этому направлению налажена в Республике Мордовия, Пермском крае, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Пензенской областях и ряде других регионов.

В то же время, по словам министра, отдельным субъектам РФ необходимо разработать порядок действий на предприятиях АПК при выявлении инфекции, а также определить потенциальные проблемы при формировании кадрового резерва. Эти вопросы имеют ключевое значение для сохранения стабильности в отрасли, бесперебойного снабжения населения продовольствием и главное - безопасности и здоровья людей.

В Минсельхозе также сообщили о том, что по состоянию на 12 мая субъектами доведено до сельхозтоваропроизводителей более 28 млрд рублей (или 22,7% от общего лимита). По мнению Патрушева, медлительность в этом вопросе недопустима. Между тем в настоящее время в 13 регионах уровень доведения не превысил 10%, а ряд субъектов до сих пор не приступили к этой работе. Он заявил, что в случае сохранения такой ситуации министерство учтет это при рассмотрении заявок на финансирование на следующий год.

В ходе прошедшего заседания участники обсудили проведение весенних полевых работ. По словам министра, в настоящее время темпы сева превышают прошлогодние показатели, к посевной подключились уже 68 субъектов РФ, преодолен "экватор" кампании с показателем 26,9 млн га из запланированных 52 млн га. Еще одной темой совещания стала реализация в регионах госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". По данным Минсельхоза, на 2020 год в ее рамках запланирован запуск 132 проектов, включающих 444 мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры, закупке транспортных средств и оборудования.