{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минсельхоз не отмечает сильных ценовых колебаний и перебоев в поставках продукции

В министерстве уточнили, что вопросы обеспечения бесперебойной деятельности АПК обсуждаются регулярно

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Рынок российского АПК стабилен, перебоев в поставках продукции и значительных ценовых колебаний е отмечается. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Регионы представили информацию о ситуации на продовольственном рынке, обеспеченности населения продуктами питания и ценах на основные товарные группы. По данным субъектов, в целом рынок АПК стабилен, не отмечается перебоев в поставках продукции и значительных ценовых колебаний", - отмечает министерство.

Как сообщили в Минсельхозе со ссылкой на главу министерства Дмитрия Патрушева, вопросы обеспечения бесперебойной деятельности АПК обсуждаются регулярно, в том числе в рамках совещаний в формате "час контроля". Таких мероприятий проведено уже около 30, участие в них приняли 58 субъектов и почти тысяча сельхозорганизаций и предприятий переработки. Наиболее качественно работа по этому направлению налажена в Республике Мордовия, Пермском крае, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Пензенской областях и ряде других регионов.

В то же время, по словам министра, отдельным субъектам РФ необходимо разработать порядок действий на предприятиях АПК при выявлении инфекции, а также определить потенциальные проблемы при формировании кадрового резерва. Эти вопросы имеют ключевое значение для сохранения стабильности в отрасли, бесперебойного снабжения населения продовольствием и главное - безопасности и здоровья людей.

В Минсельхозе также сообщили о том, что по состоянию на 12 мая субъектами доведено до сельхозтоваропроизводителей более 28 млрд рублей (или 22,7% от общего лимита). По мнению Патрушева, медлительность в этом вопросе недопустима. Между тем в настоящее время в 13 регионах уровень доведения не превысил 10%, а ряд субъектов до сих пор не приступили к этой работе. Он заявил, что в случае сохранения такой ситуации министерство учтет это при рассмотрении заявок на финансирование на следующий год.

В ходе прошедшего заседания участники обсудили проведение весенних полевых работ. По словам министра, в настоящее время темпы сева превышают прошлогодние показатели, к посевной подключились уже 68 субъектов РФ, преодолен "экватор" кампании с показателем 26,9 млн га из запланированных 52 млн га. Еще одной темой совещания стала реализация в регионах госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". По данным Минсельхоза, на 2020 год в ее рамках запланирован запуск 132 проектов, включающих 444 мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры, закупке транспортных средств и оборудования.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Такси бизнес-класса возобновили свою работу в Москве
Премиальные автомобили с водителями доступны пользователям сервисов Wheely, "Яндекс.Такси" и Gett
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС