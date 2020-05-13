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Пандемия коронавируса нового типа

Число новых поставщиков Wildberries в мае выросло в 11 раз из-за пандемии в России

Кроме того, доля товаров российского производства на Wilderries за 1,5 месяца выросла с 40% до 45%

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Закрытие магазинов из-за распространения в РФ коронавируса стимулирует продавцов активнее подключаться к онлайн-площадкам - с начала мая к Wildberries подключилось в 11 раз больше поставщиков, чем в прошлом году в это же время. Об этом ТАСС сообщили в компании.

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"Российские предприниматели активно переходят в сегмент электронной торговли. По итогам апреля прирост новых поставщиков Wildberries составил семь раз, а за первые две недели мая прирост составил уже 11 раз год к году", - сообщили в компании.

Также онлайн-площадка в апреле - мае отмечала всплеск регистраций самозанятых. В апреле по сравнению с мартом их прирост удвоился, а за первые 2 недели мая вырос в 3,3 раза. Общее количество поставщиков за 1,5 месяца выросло на 6,6 тыс. - до 30 тыс., из них 18 тыс. - это индивидуальные предприниматели.

"Как результат, доля товаров российского производства на Wilderries за 1,5 месяца выросла с 40% до 45%. Продажи товаров российского производства в этот период выросли на 335% в штуках. Появление новых поставщиков на онлайн-площадке позволило компании расширить ассортимент товаров на 85% год к году. Более всего ассортимент вырос в таких категориях как детское питание (+780%), продукты (+700%), товары для здоровья (+490%), инструменты (+415%) и спортивные товары (+385%)", - сообщили в компании.

Онлайн-ретейлер работает в 7 странах: России, Словакии, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Оборот Wildberries в 2019 г. вырос на 88% и достиг 223,5 млрд руб.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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