Доходы бюджета Петербурга снизятся в 2020 году почти на 102 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Бюджет Санкт-Петербурга на 2020 год будет скорректирован с учетом негативных факторов в экономике и последствий ограничений, связанных с коронавирусом. Как сообщил в среду на заседании городского правительства председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников, доходная часть бюджета сократится на 101,8 млрд рублей.

"Весенняя корректировка - во многом вынужденный шаг, но другого выхода у нас, по большому счету, нет. В этом году мы столкнулись с рядом вызовов и обязаны на них оперативно реагировать с тем, чтобы обеспечить финансированием вновь возникшие первоочередные потребности и не допустить разбалансировки бюджета. Основные вызовы очевидны - это прежде всего эпидемия новой коронавирусной инфекции, девальвация национальной валюты, значимое снижение цен на энергоносители. Доходы бюджета предлагается сократить практически на 102 млрд рублей, или на 15% от первоначально утвержденного плана, расходы - на 51 млрд рублей, или на 7%. Дефицит бюджета предлагается увеличить до 104 млрд рублей", - сообщил Корабельников.

По данным пресс-службы комитета финансов, доходы бюджета Петербурга сокращаются с 674,9 млрд до 573,1 млрд рублей, расходы - с 727,7 млрд до 677,1 млрд рублей, дефицит бюджета увеличивается на 51,2 млрд рублей. Снижение доходов связано в основном с сокращением поступлений по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, акцизам и доходам от использования имущества Санкт-Петербурга. Финансирование дефицита бюджета планируется за счет размещения государственных облигаций Санкт-Петербурга, банковских кредитов и остатков на счетах.

Проект поправок в бюджет, одобренный городским правительством, направят на утверждение в законодательное собрание Санкт-Петербурга.

В 2019 году доходная часть бюджета Санкт-Петербурга составила 639,2 млрд рублей, расходная - 649,7 млрд рублей, дефицит - 10,5 млрд рублей.