Ozon доставил в апреле рекордные 2,2 млн заказов с повседневными товарами

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Ozon доставил в апреле рекордные 2,2 млн заказов с товарами повседневного спроса, что в 2,7 раза больше в натуральном выражении и в 3 раза в денежном, чем в прошлом году. Об этом говорится в сообщении компании.

"В апреле 2020 года интернет-платформа Ozon доставила рекордные 2,2 миллиона заказов с товарами повседневного спроса (в 2,7 раз больше, чем в прошлом году) в 85 регионов России. Ключевой драйвер роста - маркетплейс, который формирует уже 45% оборота категории и 55% ассортимента. В апреле 2020 года оборот от продаж товаров повседневного спроса на Ozon составил 2,8 млрд руб. с НДС - в 3 раза больше, чем в прошлом году. За сутки Ozon обрабатывал в апреле 2020 года 70 тысяч заказов с fmcg-товарами", - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, на темпы роста повлияла самоизоляция: россияне стали чаще совершать покупки товаров повседневного спроса в интернете. "Речь прежде всего идет о продуктах питания, детских и зоотоварах, бытовой химии и средствах гигиены, которые сейчас встречаются в каждом втором заказе на Ozon. Важнейший драйвер роста Ozon - ассортимент, который площадках развивает с помощью маркетплейса: в апреле 2020 года ассортимент товаров повседневного спроса превысил 1,6 млн товарных наименований, 64% которых формировали продавцы маркетплейса", - отмечает площадка.

При этом число активных продавцов в категории FMCG (товаров повседневного спроса) выросло с начала 2020 года в 1,5 раза, до 4000. В апреле 41% продаж FMCG-категорий пришелся на региональных продавцов: 1000 локальных компаний продавали свои товары на Ozon, активнее всего себя проявили бизнесы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Казани.

"В марте - апреле сектор e-commerce стал востребован как никогда не только для клиентов, которым онлайн площадки открывают доступ ко всем необходимым товарам для поддержания комфортной жизни в самоизоляции; но и не менее важно - для продавцов, у которых ограничились возможности продавать офлайн; и маркетплейсы, по сути, остались одним из немногих доступных каналов продаж", - заключила директор по развитию бизнеса в Ozon Елена Шульгина.