{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новикомбанк присоединился к стандарту АБР по предупреждению мисселинга

Основные требования стандарта состоят в том, что информация о финансовой услуге НФО должна быть достоверной, полной, достаточной и четкой, не допускающей неоднозначных толкований, понятной потребителю и бесплатной

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Новикомбанк присоединился к стандарту Ассоциации банков России по предупреждению распространения недобросовестных практик, навязывания продуктов клиентам (мисселинг). Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"К сожалению, за последние годы рынок не раз сталкивался с фактическим обманом потребителей, которые под видом классического банковского продукта приобретали инвестиционный продукт, но не получив полноценной и правдивой информации о нем, рассчитывали на защиту Агентства по страхованию вкладов. Мы убеждены, что такие стандарты, как документ, разработанный Ассоциацией банков России, будут повышать доверие к банковской системе в целом и способствовать честному диалогу с полноценной защитой прав и интересов потребителя", - отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Стандарт Ассоциации банков России принят, чтобы предотвратить недобросовестные практики кредитных организаций в отношении потребителей финансовых услуг некредитных финансовых организаций (НФО) и для соблюдения защиты их прав и интересов.

Отмечается, что основные требования стандарта состоят в том, что информация о финансовой услуге НФО должна быть достоверной, полной, достаточной и четкой, не допускающей неоднозначных толкований, понятной потребителю и бесплатной.

Стандартом предусмотрено также информирование потребителя о том, что заключаемый договор об инвестиционной услуге не является банковским вкладом, а значит, не застрахован в АСВ.

Ранее Банк России рекомендовал банкам и другим финансовым организациям лишать своих сотрудников премий за мисселинг, чтобы стимулировать их на повышение качества, а не количества продаж финансовых инструментов и услуг.

Для повышения качества продаж регулятор рекомендовал финансовым организациям подготовить и утвердить внутренние стандарты предложения и реализации финансовых инструментов и услуг (включая агентские сети), в том числе в части раскрытия информации, а также контролировать их соблюдение.

АО АКБ "Новикомбанк" является опорным банком ГК "Ростех" и входит в топ-25 крупнейших банков России. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по соблюдению безопасности при снятии ограничений
Среди общих требований для разных сфер - контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками и перчатками, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция помещений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС