Новикомбанк присоединился к стандарту АБР по предупреждению мисселинга

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Новикомбанк присоединился к стандарту Ассоциации банков России по предупреждению распространения недобросовестных практик, навязывания продуктов клиентам (мисселинг). Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"К сожалению, за последние годы рынок не раз сталкивался с фактическим обманом потребителей, которые под видом классического банковского продукта приобретали инвестиционный продукт, но не получив полноценной и правдивой информации о нем, рассчитывали на защиту Агентства по страхованию вкладов. Мы убеждены, что такие стандарты, как документ, разработанный Ассоциацией банков России, будут повышать доверие к банковской системе в целом и способствовать честному диалогу с полноценной защитой прав и интересов потребителя", - отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Стандарт Ассоциации банков России принят, чтобы предотвратить недобросовестные практики кредитных организаций в отношении потребителей финансовых услуг некредитных финансовых организаций (НФО) и для соблюдения защиты их прав и интересов.

Отмечается, что основные требования стандарта состоят в том, что информация о финансовой услуге НФО должна быть достоверной, полной, достаточной и четкой, не допускающей неоднозначных толкований, понятной потребителю и бесплатной.

Стандартом предусмотрено также информирование потребителя о том, что заключаемый договор об инвестиционной услуге не является банковским вкладом, а значит, не застрахован в АСВ.

Ранее Банк России рекомендовал банкам и другим финансовым организациям лишать своих сотрудников премий за мисселинг, чтобы стимулировать их на повышение качества, а не количества продаж финансовых инструментов и услуг.

Для повышения качества продаж регулятор рекомендовал финансовым организациям подготовить и утвердить внутренние стандарты предложения и реализации финансовых инструментов и услуг (включая агентские сети), в том числе в части раскрытия информации, а также контролировать их соблюдение.

АО АКБ "Новикомбанк" является опорным банком ГК "Ростех" и входит в топ-25 крупнейших банков России. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.