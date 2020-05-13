Минвостокразвития начало разработку новой госпрограммы развития Арктики

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития начало разрабатывать новую государственную программу социально-экономического развития Арктики, ее планируется подготовить до конца июня. Об этом говорится в среду в сообщении министерства.

"Минвостокразвития России приступило к разработке новой государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны России. Документ планируется подготовить до конца июня", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, госпрограмма будет построена на основе стратегии развития Арктики до 2035 года, которая уже внесена в кабмин. Стратегия определяет основные направления и задачи развития макрорегиона, тогда как госпрограмма предусматривает конкретные шаги и этапы ее реализации.

Новый документ будет включать в том числе механизмы привлечения инвестиций и создания рабочих мест в Арктике - в действующей госпрограмме они не указаны. В частности, планируется субсидировать страховые взносы и ставки по инвестиционным кредитам, поддерживать инвестпроекты в создании инфраструктуры, проводить другие мероприятия.

Кроме того, одна из подпрограмм будет посвящена развитию населенных пунктов, которые нужны для обеспечения национальной безопасности или служат базой для развития минерально-сырьевых центров, реализации экономических или инфраструктурных проектов в Арктике. "То есть государство будет прицельно поддерживать развитие социальной инфраструктуры в тех населенных пунктах, где будут появляться новые производства", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас ведется работа над новыми механизмами развития Арктической зоны РФ. Уже утверждены основы госполитики РФ в Арктике до 2035 года, в кабмине рассматривается стратегия развития макрорегиона на этот же срок. Также в Госдуме рассматривается пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в Арктике. Они предусматривают ряд налоговых и неналоговых преференций.

О госпрограмме

В августе 2017 года правительство РФ утвердило новую редакцию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ". Госпрограмма включает подпрограммы "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны РФ", "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике", "Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны РФ".

В новость были внесены изменения - (18:22 мск) - добавлены подробности.