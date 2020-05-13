{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минвостокразвития начало разработку новой госпрограммы развития Арктики

Ее планируется подготовить до конца июня
Описание
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития начало разрабатывать новую государственную программу социально-экономического развития Арктики, ее планируется подготовить до конца июня. Об этом говорится в среду в сообщении министерства.

"Минвостокразвития России приступило к разработке новой государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны России. Документ планируется подготовить до конца июня", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, госпрограмма будет построена на основе стратегии развития Арктики до 2035 года, которая уже внесена в кабмин. Стратегия определяет основные направления и задачи развития макрорегиона, тогда как госпрограмма предусматривает конкретные шаги и этапы ее реализации.

Новый документ будет включать в том числе механизмы привлечения инвестиций и создания рабочих мест в Арктике - в действующей госпрограмме они не указаны. В частности, планируется субсидировать страховые взносы и ставки по инвестиционным кредитам, поддерживать инвестпроекты в создании инфраструктуры, проводить другие мероприятия.

Кроме того, одна из подпрограмм будет посвящена развитию населенных пунктов, которые нужны для обеспечения национальной безопасности или служат базой для развития минерально-сырьевых центров, реализации экономических или инфраструктурных проектов в Арктике. "То есть государство будет прицельно поддерживать развитие социальной инфраструктуры в тех населенных пунктах, где будут появляться новые производства", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас ведется работа над новыми механизмами развития Арктической зоны РФ. Уже утверждены основы госполитики РФ в Арктике до 2035 года, в кабмине рассматривается стратегия развития макрорегиона на этот же срок. Также в Госдуме рассматривается пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в Арктике. Они предусматривают ряд налоговых и неналоговых преференций.

О госпрограмме

В августе 2017 года правительство РФ утвердило новую редакцию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ". Госпрограмма включает подпрограммы "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны РФ", "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике", "Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны РФ".

В новость были внесены изменения - (18:22 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по соблюдению безопасности при снятии ограничений
Среди общих требований для разных сфер - контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками и перчатками, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция помещений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС