Индексы Нью-Йоркской фондовой биржи разнонаправленны на ожиданиях восстановления экономики

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при открытии сессии в среду менялись разнонаправленно, реагируя на выступление председателя Федеральной резервной системы, выполняющей функции центробанка страны, Джерома Пауэлла по перспективам восстановления экономической активности, нарушенной пандемией.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, в первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 117,00 пунктов (-0,49%), до отметки 23 647,78. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 7,09 пунктов (-0,25%) и оказался на отметке 2 863,03. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 8,39 пунктов (+0,09%), до 9 010,94.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $25,79 за баррель.

Комментируя начало биржевой сессии, газета The Wall Street Journal отметила, что на настроения инвесторов оказывают влияние и опасения по поводу возможности обострения торговых противоречий с КНР после того, как сенатор-республиканец Линдси Грэм внес во вторник в Сенат Конгресса законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавируса.

"Шуму вокруг этого вопроса будет много, - привела газета мнение руководителя департамента стратегии компании Lombard Odier Софи Шардон. - Экономике очень вредят высокие тарифы, в особенности в год президентских выборов в США и в условиях пандемии коронавируса".