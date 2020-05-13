Глава Якутии считает, что "Алроса" в условиях пандемии нуждается в господдержке

ТАСС, 13 мая. Власти Якутии обращались с предложением по выкупу алмазов "Алросы" в Гохран в прошлом году, соответствующее письмо было направлено президенту РФ Владимиру Путину. В 2020 году параметры запроса не корректировались. Об этом сообщил ТАСС глава Якутии, первый заместитель председателя набсовета "Алросы" Айсен Николаев.

По его словам, в настоящее время вопрос возможного выкупа алмазов в Гохран обсуждается только в параметрах, озвученных им в 2019 году. Как ранее уточняла "Алроса", речь идет о сумме от 0,5 млрд до 1 млрд долларов, вопрос находится в проработке. Решение по нему должен принять Минфин РФ.

"Кроме письма, которое я писал президенту в прошлом году, и на котором есть его виза, мы не просим дополнительной поддержки. Мы работаем в рамках прошлогоднего, ноябрьского поручения президента, и я считаю, что реализация этого поручения была бы хорошей, реальной поддержкой для компании "Алроса" и для Республики Саха (Якутия)", - сказал Николаев.

При этом он отметил, что, если будет предложение выкупить алмазы на большую сумму, власти Якутии его поддержат. "Если Гохран купит алмазы на сумму 1,7 млрд долларов, мы, конечно, будем не против, уверен, что и "Алроса" будет согласна. Но в рамках того разговора, который у меня был с президентом, я озвучивал другую сумму", - добавил он, не уточнив конкретную сумму выкупа.

Глава Якутии считает, что компании "Алроса" нужна поддержка в условиях спада на мировом алмазном рынке и тяжелой ситуации в мировой экономике в целом на фоне пандемии нового коронавируса.

"Мы понимаем, что мировой алмазный рынок с прошлого года уже находится в достаточно тяжелой ситуации. И нынешняя пандемия, которая привела к еще более тяжелой ситуации для всей в мировой экономики, еще больше показывает, что поддержка компании сейчас нужна", - сказал Николаев.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.

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