Бизнес предлагает заселять туристов в санатории сменами и дистанцировать друг от друга

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Заселять отдыхающих в санатории в сложившихся в РФ эпидемиологических условиях необходимо двухнедельными сменами, обеспечив возможность для социального дистанцирования везде, даже на пляжах. Об этом говорится в письме Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ), направленного руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, которое есть в распоряжении ТАСС.

Эксперты и представители гостиничного бизнеса разработали предложения по правилам работы санаториев, чтобы они уже этим летом смогли начать принимать туристов.

"Учитывая длительность инкубационного периода новой коронавирусной инфекции и механизмы передачи, целесообразно проводить заполнение учреждения одномоментно, сменами продолжительностью не менее чем на 14 дней, проводя после окончания смены генеральную уборку и дезинфекцию всех помещений, в том числе систем вентиляции", - отмечается в письме.

Для обеспечения безопасности отдыхающих предлагается отказывать в размещении туристам без справки об эпидокружении, включая информацию о СОVID-19. Отдыхающих предлагается размещать в одноместных номерах за исключением случаев, когда клиенты приехали семьей. При этом номера необходимо ежедневно убирать с применением дезинфицирующих средств, считают авторы инициативы.

Измерять температуру отдыхающим предлагается бесконтактным методом не реже одного раза в день. В случае выявления повышения температуры и иных симптомов ОРВИ сотрудники будут незамедлительно сообщать об этом в лечебную сеть, говорится в письме.

На пляже в маске

За пределами номеров отдыхающие должны ходить в масках, считают авторы письма. Причем туристы должны сами обеспечить себя средствами индивидуальной защиты в количествах, необходимых для смены не реже, чем один раз в два часа. При этом в местах общего пользования следует обеспечить возможность выдачи средств индивидуальной защиты, а также необходимо установить дезинфекторы, отмечается в предложениях отрасли.

Питание лучше всего организовать в номерах или навынос. Если такой возможности нет, столы в ресторане должны стоять на расстоянии двух метров друг от друга, а при организации шведского стола блюда должны быть расставлены с соблюдением принципа социального дистанцирования, отмечается в письме.

Если у санатория есть пляж, шезлонги, раздевалки, душевые кабины, краны для ног, кулеры с питьевой водой должны быть размещены далеко друг от друга.

"Также необходимо рассчитать вместимость пляжа при соблюдении принципа социального дистанцирования, включив в указанный расчет площадь пляжа и длину уреза воды. Сотрудники пляжа должны контролировать соблюдение принципов социального дистанцирования отдыхающими", - говорится в перечне предложений ОСИГ.

Транспорт и медицинские услуги

При наличии у санатория собственного транспорта для оказания услуг отдыхающим, его также необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами, а также обеспечивать безопасную рассадку пассажиров. Пользоваться услугами транспорта без маски должно быть запрещено, говорится в письме.

Медицинские услуги в санатории в сложившихся условиях необходимо оказывать исключительно по предварительной записи. Также необходимо запретить групповое посещение процедур, чтобы избежать скопления людей, считают авторы инициативы. При этом все медицинские помещения должны быть оборудованы бактерицидными облучателями.