Возможный укладчик "Северного потока - 2" стоит на якоре в месте хранения труб для проекта

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком "Северного потока - 2", по-прежнему стоит на якоре в порту Мукран на севере Германии, где находится логистический терминал проекта строительства газопровода. Об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания судов.

Как ранее сообщили ТАСС в компании - операторе проекта Nord Stream 2 AG, трубы для строительства газопровода хранятся на терминале.

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на спутниковые снимки Planet Labs inc. от 10 мая, участки трубопровода были перенесены на причал, оборудованный краном для погрузки. При этом "Академик Черский" находится рядом с этим причалом.

Кроме того, на соседнем причале в Мукране находится трубоукладочная баржа "Фортуна" российского АО "МРТС". Ранее она также называлась одним из претендентов на участие в завершении проекта. Однако отмечалось, что баржа не соответствует техническим требованиям, выдвигаемым для работ в территориальных водах Дании, так как не оснащена системой динамического позиционирования.

Путь "Академика Черского", который с 2016 года находится в эксплуатации ООО "Газпром флот", в Балтийское море начался в феврале. Тогда судно покинуло Находку, обогнуло Африку и далее через Атлантический океан прибыло в Балтийское море. Простояв несколько дней в Гданьском проливе недалеко от Калининграда, "Академик Черский" отправился на север Германии.

Согласно данным портала MarineTraffic, по дороге в Мукран судно прошло мимо острова Борнхольм с юго-востока от него. 30 октября Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку "Северного потока - 2" как раз по маршруту к юго-востоку от острова.

Проект газопровода

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.

Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 г. из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. При этом в январе президент России Владимир Путин говорил, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод запустят.