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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп утверждает, что торговая сделка с Китаем не покроет ущерба от коронавируса

Президент США заявил, что даже "сто торговых сделок не будут иметь значения"

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что соглашение по первой фазе торговой сделки с Китаем не покроет ущерба от распространения нового коронавируса, в чем, по мнению Вашингтона, виновен Пекин.

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"Как я и говорил долгое время, иметь дело с Китаем очень дорого. Мы только что подписали великую сделку, чернила едва высохли, как по миру ударила эпидемия из Китая, - отметил Трамп в среду в Twitter. - Сто торговых сделок не будут иметь значения и [стоить] всех потерянных жизней".

Глава Белого дома 6 мая сообщил журналистам, что "через одну-две недели" сделает заявление о выполнении Китаем первой фазы торгового соглашения. Церемония подписания соглашения между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
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