Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 0,4% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 74,04 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:06 мск.

По состоянию на 19:15 мск, курс доллара рос уже до 74,22 рубля (+0,7%), а курс евро - до 80,38 рубля (+0,6%).

Российский рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до $29,46 за баррель (-1,7%), а сорта WTI - до $25,9 за баррель (-1,6%).