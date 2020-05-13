{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Колебания курса рубля

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 рублей

Курс евро вырос до 80,38 рубля

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 0,4% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 74,04 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:06 мск.

По состоянию на 19:15 мск, курс доллара рос уже до 74,22 рубля (+0,7%), а курс евро - до 80,38 рубля (+0,6%).

Российский рубль слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до $29,46 за баррель (-1,7%), а сорта WTI - до $25,9 за баррель (-1,6%).

Теги
РоссияКолебания курса рубля
Реклама на ТАСС
Больше половины заявок на кредитные каникулы из-за пандемии одобрено в Кировской области
Кредитные каникулы являются федеральной мерой поддержки в условиях пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС