Совбез Украины продлил санкции против российских соцсетей и других компаний

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение продлить санкции против социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и ряда других российских интернет-компаний. Об этом сообщила в среду пресс-служба СНБО.

"Решением СНБО, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Мейл.ру", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других", - говорится в сообщении. Санкции продлевается на три года.