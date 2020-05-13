{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совбез Украины продлил санкции против российских соцсетей и других компаний

КИЕВ, 13 мая. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение продлить санкции против социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и ряда других российских интернет-компаний. Об этом сообщила в среду пресс-служба СНБО.

"Решением СНБО, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Мейл.ру", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других", - говорится в сообщении. Санкции продлевается на три года.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Больше половины заявок на кредитные каникулы из-за пандемии одобрено в Кировской области
Кредитные каникулы являются федеральной мерой поддержки в условиях пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС