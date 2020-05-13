Совет пенсионных сбережений США отложил планы инвестировать в акции китайских компаний

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Федеральный инвестиционный совет пенсионных сбережений США принял в среду решение отказаться от своих планов инвестировать в акции китайских компаний в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном заявлении председателя совета Майкла Кеннеди по итогам прошедшего заседания.

Его руководство единогласно проголосовало за решение отложить на неопределенное время планы перевести $40 млрд пенсионных активов в индексный фонд, в который входят китайские компании. "Коронавирус оказал влияние на страны и рынки по всему миру. Он привел к созданию высокой неопределенности, и мы не уверены, что сейчас настало время для перехода к международному фонду с инвестициями в развивающиеся рынки, потому что эти рынки столкнутся с проблемами, и мы не знаем, в каком они будут состоянии в ближайшие два-три года", - пояснил решение правления Кеннеди. Он добавил, что совет сейчас имеет дело с "совершенно иной экономической средой". Процесс инвестирования должен был начаться 1 июня и занять 90 дней.

Во вторник телеканал FoxBusiness сообщил, что Белый дом поручил американским федеральным пенсионным фондам отказаться от инвестиций в акции китайских компаний. При этом американские власти увязывают поручение с действиями Китая во время пандемии коронавируса.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. Вашингтон обвиняет КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".