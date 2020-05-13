Больше половины заявок на кредитные каникулы из-за пандемии одобрено в Кировской области

КИРОВ, 13 мая. /ТАСС/. Банки одобрили более 300 заявок на предоставление кредитных каникул предпринимателям Кировской области, пострадавшим из-за коронавируса, это более чем половина от всех поступивших заявок, сообщила в ТАСС министр экономического развития и поддержки предпринимательства области Наталья Кряжева.

Кредитные каникулы, предусматривающие отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов, являются федеральной мерой поддержки в условиях пандемии коронавируса.

"На получение реструктуризации по кредитам на срок до шести месяцев поступило 508 заявок на сумму 1,5 млрд рублей, из них одобрены 337 заявок на общую сумму 986 млн рублей", - сказала Кряжева.

По словам министра, в Кировской области действует ряд мер, направленных на поддержку бизнеса: приостановлены все проверки, продлено действие лицензий, на полгода продлены сроки уплаты страховых взносов, снижены страховые взносы до 15% для зарплат выше МРОТ. На 2020 год планируют установить минимальные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения: 1% в случае, если объектом налогообложения являются "доходы", и 5% в случае, если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы".

По действующим приобретенным патентам планируют снизить в два раза размер потенциально возможного к получению предпринимателями годового дохода, а с 1 июля 2020 года в регионе введут специальный налоговый режим на самозанятых.

С 31 марта в Кировской области действует режим повышенной готовности, закрыты торговые центры, непродовольственные магазины площадью более 400 кв. метров, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны. Также в регионе сохраняется режим самоизоляции граждан, при этом разрешено заниматься спортом и прогуливаться на улице. По данным портала стопкоронавирус.рф, за текущие сутки зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся в регионе за время пандемии - 896 человек.