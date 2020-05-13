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Пандемия коронавируса нового типа

Турбизнес просит власти РФ обеспечить сотрудников отлей и ресторанов бесплатными масками

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков отметил, что не каждый может позволить сегодня выделить средства на полноценный и регулярный комплекс мер

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Представители российского турбизнеса попросили правительство обеспечить сотрудников отелей и ресторанов бесплатными масками и перчатками. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

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"Один из главных пунктов, на который мы бы хотели обратить внимание, - за чей счет компании будут проводить анализы сотрудников и закупать перчатки и маски, которые необходимо менять каждые два часа. После остановки отелей и ресторанов на два месяца работы не каждый может позволить сегодня выделить средства на полноценный и регулярный комплекс мер", - отметил Волков.

Обеспечение масками, перчатками, а также забор анализов на COVID-19 на предприятиях общественного питания и отелей необходимо возложить на территориальные и муниципальные органы власти, считают в союзе. Это поможет поддержать восстановление малого и среднего бизнеса. При этом осуществлять забор анализов у сотрудников необходимо на рабочем месте, без отрыва от производства, отмечают в отраслевом объединении.

Представители бизнеса предлагают уже на первом этапе выхода из режима самоизоляции запускать летние площадки и открытые террасы ресторанов, а также пляжные территории с соблюдением всех необходимых требований безопасности. "Необходимо учесть тот фактор, что помещения в 50 кв. метров не решают вопрос риска снижения заражения, поэтому ограничения по размеру помещения общепита также необходимо убрать", - подчеркнул Волков.

Еще один важный параметр, на который обращают внимание эксперты союза, - организация работы отелей таким образом, чтобы снизить массовые скопления туристов при регистрации в отель и во время ожидания лечебных процедур, и тем самым не допустить второй волны пандемии.

Свои предложения союз направил в Роспотребнадзор.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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