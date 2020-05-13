Единороссы предлагают отменить НДС на импортные фармацевтические субстанции и лекарства

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в среду предложил обнулить таможенную пошлину и налог на добавленную стоимость (НДС) на импортные фармацевтические субстанции и лекарства, которые не имеют аналогов в России.

"Мы внесли свои предложения: считаем, что на ввоз в РФ фармакологических субстанций, которые у нас не производятся, нужно установить нулевую таможенную пошлину, а также нулевой НДС на данные субстанции и импортные лекарственные препараты, не имеющие отечественных аналогов. Тем более если речь идет о проверенных эффективных препаратах", - заявил Неверов в ходе правительственного часа главы Минздрава Михаила Мурашко в Госдуме.

По словам депутата, сегодня возможен рост цен на лекарственные препараты, связанный в первую очередь со снижением курса рубля относительно доллара. В связи с этим, уверен он, необходимо принять меры для обеспечения граждан лекарствами.

Кроме того, по его словам, необходимо также решить проблему регистрации отечественных препаратов. "Многочисленные жалобы поступают на действия федерального "Научного центра экспертизы средств медицинского применения", затягивающего регистрацию важных препаратов", - отметил Неверов. Он предложил урегулировать вопрос на законодательном уровне по аналогии с порядком работы многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и "установить, что по всем сданным регистрационным документам по лекарствам замечания могут быть предъявлены один раз не позднее установленного законом срока". Это позволит избежать постоянных замечаний со стороны экспертного центра, считает депутат.