Кабмин перенес оплату утильсбора автоконцернами за I и II кварталы на декабрь 2020 года

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Правительство РФ перенесло оплату утилизационного сбора крупнейшими автопроизводителями за I и II кварталы на срок не позднее декабря 2020 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"За I и II кварталы крупнейший производитель, осуществляющий производство колесных транспортных средств и прицепов к ним согласно заключенному с Министерством промышленности и торговли РФ специальному инвестиционному контракту <...>, а также его аффилированные лица, признанные крупнейшими производителями, осуществляют уплату утилизационного сбора не позднее 1 декабря 2020 года", - говорится в тексте постановления.