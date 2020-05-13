Moody's: специфика кредитного портфеля банков РФ делает их наиболее устойчивыми в СНГ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Кредитный портфель российских банков наиболее устойчив к убыткам, вызванным экономическими потрясениями из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, среди банков стран СНГ, говорится в материалах международного рейтингового агентства Moody's.

По оценке аналитиков агентства, потери по кредитам в банках стран СНГ превысят 5% от общего объема кредитов, однако активы российских банков окажутся наиболее устойчивыми, поскольку на кредитование малого и среднего бизнеса и розничное кредитование приходятся относительно небольшие доли в кредитных портфелях банков РФ, а доля кредитов в иностранной валюте - одна из самых низких в регионе.

С наиболее значительными потерями по кредитам - на уровне 7-8% - столкнутся банки в Казахстане, на Украине и в Армении, полагают в Moody's. При этом у банков этих страна сильные буферы капитала для покрытия убытков.