Масштабы наноиндустрии: что принесли инвестиции "Роснано" для российской экономики

"Роснано" завершила 2019 год не только с положительными результатами по инвестиционному портфелю, но и с набором конкретных проектов в самых востребованных областях - от возобновляемой энергетики до медицины

Технологии с триллионными продажами Объем продаж продукции наноиндустрии портфельными компаниями АО "Роснано" за прошедший год вырос на 11%, - до 445,4 млрд рублей в сравнении с 2018 годом. Стоит отметить, что за то время, пока "Роснано" как один из ведущих институтов развития России строит отечественную наноиндустрию, накопленные продажи продукции портфельных компаний достигли колоссальной суммы в 2,27 трлн рублей, а экспорт этих инновационных предприятий превысил 353 млрд рублей. В 2019 году экспорт вырос на 8,1% - до 78,12 млрд рублей - в сравнении с предыдущим годом. "Мы считаем, что в следующие десять лет наноиндустрия России по объемам экспорта войдет в тройку среди хайтековских сфер", - предрекал Анатолий Чубайс еще в 2017 году. На сегодня, если взять в расчет независимых от "Роснано" производителей нанопродукции, объем экспорта российской наноиндустрии за один 2019 год достиг 541 млрд рублей.

Графеновый единорог Портфельная компания "Роснано" OCSiAl, единственный в мире производитель одностенных углеродных нанотрубок, стала "единорогом". Так принято называть молодые растущие компании, которые еще не стали публичными, но уже оценены рынком в 1 млрд долларов. Именно в эту сумму оценила OCSiAl инвестиционная компания A&NN в ходе сделки по приобретению части доли "Роснано". А по ее итогам OCSiAl была включена сразу в два международных рэнкинга "единорогов" - по версии The Crunchbase Unicorn Leaderboard и CB Insights The Global Unicorn Club. При этом компания стала единственным "единорогом" с российскими корнями в категории Industrial. Продолжение

Согласно стратегии развития АО "Роснано", одним из ключевых показателей эффективности является опережающий темп роста нановыручки проинвестированных компаний в сравнении с динамикой промышленного производства в стране. По итогам 2019 года рост нановыручки обгонял динамику промпроизводства на 8,1 процентных пункта, это, соответственно 110,5% против 102,4%, по данным Росстата. Темп роста экспорта портфельных компаний по итогам 2019 года на 4,4 процентных пункта обгоняет рост экспорта РФ (за исключением нефтегазового сектора). Этого удалось достичь в том числе благодаря системной работе "Роснано" по развитию индустрии. Сегодня проекты, получившие поддержку госкомпании, способствуют в решении государственных задач в области технологического развития. "Десятки портфельных компаний "Роснано" так или иначе участвуют в реализации большого набора направлений в различных национальных проектах. Например, сегодня "Роснано" является лидером российской возобновляемой энергетики. И это прямой вклад в реализацию национального проекта по экологии. В этом смысле стоит еще раз отметить, что наша деятельность впрямую, не косвенно и не какими-то хитрыми приемами, а именно впрямую влияет на значительную часть национальных проектов", - отмечает Анатолий Чубайс.

Турбина для энергобезопасности Первая современная газовая турбина большой мощности ГТД-110М успешно завершила основные испытания и готова к серийному производству уже в текущем году. Проект турбины дорабатывался ООО "ИЦ "Газотурбинные технологии" (образовано ПАО "Интер РАО", "Роснано" и "ОДК-Сатурн"). В ходе модернизации коэффициент полезного действия турбины в составе парогазовой установки достиг 52%. Сегодня машина стоит на блоке Ивановских ПГУ и поставляет электроэнергию в единую энергосистему ЕЭС. Правительство планирует в период 2026-2028 гг. построить до 2 ГВт генерации на базе российских турбин большой мощности. Продолжение

Какова отдача от создания "Роснано" для бюджета? Налоговые отчисления портфельных компаний превысили 152 млрд рублей накопленным итогом на конец 2019 года и уже в 2018 году окупили вклад государства при создании "Роснано" в 130 млрд руб. Только в прошедшем году нанотехнологическими компаниями было выплачено 20 млрд рублей налогов. "Фактически все затраты государства на создание "Роснано" возвращены в виде налогов. То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться дальше", - отмечал глава компании.

Пресс-служба УК "Роснано"

География новых производств Один из вопросов, который часто можно услышать в адрес "Роснано" - где посмотреть реальные результаты для экономики, ведь статистика может быть лукава? Ответить на него очень просто - результат виден в появлении новых высокотехнологичных заводов и предприятий. Только в 2019 году количество пусков в России в рамках инвестиционных проектов с участием АО "Роснано" выросло на 18. А всего их уже 115 - предприятий и R&D центров, открытых благодаря нанотехнологической компании. Вместе с 13 наноцентрами Фонда инфраструктурных и образовательных программ они охватывают 37 регионов страны. Еще один показатель - количество созданных рабочих мест. К концу прошедшего года в портфельных компаниях их количество превысило 40 тысяч. Примерно 1,4 тысячи специалистов занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью. Совокупные затраты предприятий "Роснано" на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) за все время превысили 46,9 млрд рублей. Машинка инноваций Как известно, "Роснано" отбирает перспективные проекты и технологии и инвестирует в компании на стадии создания или масштабирования производства. Таких инвестиций с 2007 года набралось на 202,5 млрд рублей в широком спектре высокотехнологичных направлений - от производства материалов с уникальными свойствами до создания новых отраслей в медицине и энергетике.

Прививка от импорта Завершен инвестиционный проект "Роснано" по созданию высокотехнологичного биофармацевтического производства полного цикла по стандартам GMP в Кировской области - "Нанолек". Компания обеспечивает выпуск импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов. "Нанолек" поставляет вакцины для национального календаря профилактических прививок, а также обеспечивает локализацию инновационных препаратов. "Роснано" участвовало в строительстве производственного комплекса в Кировской области с нуля, вложив 1,28 млрд рублей. К моменту выхода мощности завода позволяли выпускать до 4 млрд таблеток, 42 млн преднаполненных шприцев и 35 млн флаконов год. Продолжение

Из успешных проектов "Роснано" выходит с прибылью, вкладывая полученные средства в создание новых компаний. К концу 2019 года было совершено 54 выхода из проектов исторического портфеля со средним IRR 15,5% (по отношению к справедливой стоимости 2013 года, когда управление портфелем передали УК "РОСНАНО"). К началу 2020 года общие поступления от инвестиционного портфеля составили 90,8 млрд рублей, что вместе со справедливой стоимостью текущего портфеля превышает сделанные инвестиции на 14,1 млрд рублей. То есть результат от инвестиций на сегодня положительный. Приход частных инвесторов От прямых инвестиций в перспективные проекты с 2014 года "Роснано" перешло к классической модели фонда фондов, то есть инвестиции стали идти только из фондов, созданных вместе с отраслевыми партнерами в частном секторе. С тех пор эффективность "Роснано" стали мерить также по тому, сколько сторонних средств привлечено в фонды на развитие отрасли. К началу 2020 года в девять новых фондов, находящихся под совместным управлением УК "Роснано", было привлечено 80 млрд рублей средств сторонних инвесторов. Только в 2019 году внешние инвесторы вложили 26,1 млрд рублей в два новых фонда. Новые фонды с участием "Роснано" инвестировали уже около 43 млрд рублей в портфельные компании. Фонды сфокусированы на разных отраслях экономики - возобновляемой энергетике, химии, цифровых решениях.

Российский процессор Входящая в группу "Роснано" компания "Байкал Электроникс" представила BE-М1000 - первый российский процессор, предназначенный для широкого спектра устройств потребительского и B2B-сегментов. Топологический размер в системе - 28 нанометров. Процессор обладает широким набором интегрированных коммуникационных интерфейсов и высокой вычислительной мощностью, благодаря чему он сможет найти применение в рабочих станциях, моноблоках, ноутбуках, серверах и тонких клиентах. Соучредителями "Байкал Электроникс" являются компании "Т-Платформы" и "Т-Нано" - один из нанотехнологических центров. Продолжение

"Венчурный бизнес - это про риски. Значит, нужно так выстроить бизнес в этой сфере, чтобы вы могли его хеджировать. На этот счет есть простая идея. Она называется портфель. Что такое венчурный фонд? Это портфель. И это точно не один, не три, не пять, а 10-15, а то и побольше проектов. Для чего? Ну как, например, паруса на мачте корабля: в шторм попал, какие-то посрывало, а какие-то остались и доплыли. Сколько угодно может быть провалов, важно, чтобы по портфелю в целом был плюс", - поясняет Анатолий Чубайс. Сеть инфраструктурных центров Без инновационной инфраструктуры не создать и не развить ни одного передового производства. За формирование институциональных условий для внедрения высокотехнологичных решений отвечает Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано". Сфера ответственности фонда - наноцентры для технологических стартапов, программы подготовки кадров, опережающая нормативная документация, стимулирование спроса и информационная поддержка. Фондом сформирована сеть из 13 нанотехнологических центров в разных регионах России. Ежегодно в них появляются десятки стартапов в material based и hardware индустриях, их общее число уже достигло 811. Инвестиции в сеть превысили 13,4 млрд рублей, из которых 2,9 млрд в 2019 году. Выручка инфраструктурных проектов за прошедшие 12 месяцев выросла на 70% - до 9,4 млрд рублей - в сравнении с 2018 годом. Пять компаний инвестиционной сети ФИОП в 2019 году вошли в V национальный рейтинг наиболее эффективных технопарков, составляемый ежегодно Ассоциацией кластеров и технопарков России. Четвертый год подряд первое место в рейтинге технопарков по эффективности функционирования и привлекательности площадок для высокотехнологичных компаний занимает группа компаний "ТехноСпарк" (Троицк, Новая Москва). "Уникальная компетенция "ТехноСпарка" - умение строить новые технологические компании с нуля - от стартовой бизнес-гипотезы до коммерчески устойчивого бизнеса. Наши компании непрерывно вкладываются в разработку новых технологий. Только в этом случае они имеют шанс занять свою долю рынка или даже сформировать новый сегмент. Именно это привлекает к нам инвесторов, поэтому в 2019 году мы начали открывать для них наши технологические компании", - говорит генеральный директор и соакционер группы компаний "ТехноСпарк" Денис Ковалевич. Поддержка инноваций Фонд развивает программы подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей. К концу 2019 года более 94 тысячи специалистов, преподавателей и студентов прошли обучение по 199 программам. Инициаторами создания программ стали около 200 компаний из 40 регионов. В разработке участвовало более 75 вузов. Утверждено 70 профессиональных стандартов по перспективным инженерным профессиям. Для снятия барьеров перед инновациями фонд совершенствует систему технических регламентов и стандартов. В реализации проекта "Инновационная сертификация" участвуют 17 регионов России. Выдано 680 документов о соответствии качества, безопасности, экологичности и инновационности продукции, технологий, объектов и систем менеджмента предприятий, из них 76 за 2019 год. Разработано 255 национальных и межгосударственных стандартов на нанопродукцию, в том числе 15 за последний год. Выдано 66 сертификатов на экологически ориентированную продукцию и 12 заключений, подтверждающих снижение углеродного следа.

Ростовский ветер В 2019 году в Ростовской области Фонд развития ветроэнергетики, созданный на паритетных началах "Роснано" и финской "Фортум", приступил к строительству трех ветропарков суммарной мощностью 300 МВт. Весной 2020 года два ветропарка по 100 МВт - Сулинская и Казачья ВЭС - уже начали поставки электроэнергии и мощности, до конца первого полугодия поблизости запустится и третий ветропарк мощностью 100 МВт - Гуковская ВЭС. Наращивают выпуск продукции и запущенные в 2018 году заводы по производству элементов для ветроустановок, созданные "Роснано" в партнерстве с датской Vestas. Причем завод по производству башен для ВЭУ в Таганроге в декабре 2019 года объявил, что помимо основного производства ввел дополнительную линию по изготовлению нового типа башен для еще одного игрока - Siemens Gamesa. А ульяновский производитель лопастей для ВЭУ отправил первую партию из 48 лопастей на экспорт в Данию, родину мировой ветроэнергетики. Продолжение