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Пандемия коронавируса нового типа

Омбудсмен считает нужной корректировку рекомендаций Роспотребнадзора по снятию ограничений

При этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева поддержала принятые Роспотребнадзором рекомендации для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, отметив, что они позволят бизнесу открыться в ближайшее время

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению безопасности на предприятиях разных сфер при снятии ограничений, введенных в связи с пандемией, потребуют корректировки с учетом специфики деятельности каждой индустрии. Об этом заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

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Омбудсмен поддержала принятые Роспотребнадзором рекомендации для бизнеса в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, отметив, что они позволят бизнесу открыться в ближайшее время. По ее словам, в рекомендациях прописаны разумные принципы работы, которые позволят ограничить контакты между работниками и посетителями.

"Но очевидно, что потребуются корректировки с учетом специфики деятельности каждой индустрии. Будем выявлять излишние или нереалистичные требования в процессе обратной связи с бизнесом", - сказала она ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для организаций из различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Они касаются работы химчисток и прачечных, ателье, салонов красоты, бань и саун, транспорта, а также для образовательных организаций, общепита, сельскохозяйственных предприятий, строек и различных магазинов. К общим требованиям для разных сфер относятся обязательный контроль температуры у сотрудников, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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