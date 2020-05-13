Белый дом подверг критике предложенный демократами пакет помощи на $3 трлн

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Белый дом считает попыткой продвинуть свои политические интересы предложение демократов в Палате представителей Конгресса США о новом пакете стимулирующих мер на $3 трлн. Соответствующее сообщение разместила в среду на своей странице в Twitter пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни.

"Президент США Дональд Трамп ясно заявил, что любой будущий пакет помощи должен ставить во главу угла здоровье американцев и экономическое процветание. Демократы в Палате представителей в очередной раз используют кризис для игры в политику и продвижения собственной повестки", - отметила она.

По мнению Макинэни, законопроект несерьезен и предусматривает не связанные с борьбой с коронавирусом расходы.

Демократы в нижней палате Конгресса намерены 15 мая проголосовать за новый пакет стимулирующих экономику мер. Согласно законопроекту, около $1 трлн отводится штатам и местным властям, учреждается "Фонд героев" в размере $200 млрд для сотрудников сфер первой необходимости. Кроме того, выплаты на семью предлагается увеличить до $6 тыс. Документ предусматривает выделение $75 млрд на проведение тестирований. Республиканцы в Сенате в предварительном порядке отказались поддержать новый пакет.

Трамп подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти 500 млрд долларов, направленном на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

Ранее администрация США намеревалась включить в новый пакет помощи средства на развитие инфраструктуры.