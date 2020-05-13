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Трутнев поручил до лета представить план принятия региональных преференций в Арктике

Он также дал поручение определить максимальный срок досмотра грузов на таможне в Арктической зоне

ТАСС, 13 мая. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил регионам до 1 июня представить в Минвостокразвития график принятия документов, которые утвердят региональную часть системы преференций в Арктике. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда по итогам госкомиссии по вопросам развития макрорегиона.

"Для активизации принятия законопроектов Юрий Трутнев дал поручение регионам представить до 1 июня в Минвостокразвития России график подготовки и принятия соответствующих региональных и местных нормативно-правовых актов, регулирующих региональную и муниципальную часть системы преференций", - говорится в сообщении.

Кроме того, вице-премьер поручил Минфину РФ определить максимальный срок таможенного досмотра грузов в пунктах пропуска на территории Арктической зоны РФ и представить кабмин предложения не позднее 15 июня. "Минфину России и ФТС России поручено до 15 июня выпустить ведомственные акты для того, чтобы резиденты смогли применять режим свободной таможенной зоны, предусмотренной законопроектом", - отмечается в сообщении.

По поручению Трутнева Минвостокразвития России, Минфину России, Минтруду России до конца года необходимо будет также проработать запуск механизма льготирования страховых взносов. По данным властей, это позволит снять административную нагрузку с резидентов. Потому что получать субсидии будет управляющая компания, которая будет платить за резидента часть взносов напрямую в налоговую. "Конечная ставка для резидента составит 7,6%. При этом механизм будет распространяться только на недобычные проекты, малый и средний бизнес. Такой проект постановления правительства РФ подготовлен Минвостокразвития России, поддержан Минфином России и налоговой службой", - пояснили в аппарате полпреда.

В феврале правительство внесло в Госдуму пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов в Арктике. Замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сообщал, что льготы могут начать работать уже летом, однако для этого нужно решить часть задач, в том числе принять региональную и муниципальную часть системы преференций.

Льготы для инвесторов

В феврале правительство РФ внесло в Госдуму пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Согласно подготовленным министерством документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13-го по 17-й год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияОсвоение АрктикиАрктика сегодняДальний Восток
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