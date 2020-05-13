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В фармотрасли заявили о падении спроса на стандартный ассортимент лекарств в пандемию

Как отметил председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик, все, кто потребляют обычные лекарства, сидят дома

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Падение спроса на стандартный ассортимент лекарственных средств и приостановка разработки препаратов стали основными проблемами, с которыми столкнулся российский фармацевтический бизнес в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил в среду председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик в интервью телеканалу РБК.

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"Продукты, которые являлись основой работы фармбизнеса, потребляются сейчас, к сожалению, намного хуже, потому что мы понимаем, что все больные хроническими заболеваниями и больные, которые потребляют обычные лекарства, сидят дома. Спрос на стандартный ассортимент падает так же, как и у всех других отраслей", - сказал он, комментируя основные проблемы, с которыми столкнулся фармацевтический бизнес в России.

"Наш бизнес инвестиционно емкий. Самый большой объем наших инвестиций - это инвестиции в клинические исследования, разработку новых препаратов. Все деньги, которые были истрачены, в значительной степени можно считать списанными, потерянными, потому что все клинические исследования, которые шли, на сегодняшний момент из-за того, что центры закрылись, загрузились больными с коронавирусом, фактически приостановлены. Хорошо, если кто-то где-то сможет возобновить, а для многих это будет колоссальной потерей", - добавил Репик.

Он также сообщил, что сейчас выручка компании "Р-Фарм" не превышает 5% от обычной. "[Выручка составляет] 2-3%, может быть. Это совершенно не те цифры, которые могут повлиять положительно на ситуацию в нашем бизнесе", - добавил Репик.

По его словам, необходимо инвестировать в здравоохранение, эта сфера будет востребована и после окончания пандемии коронавируса. При этом не все компании, которые являются лидерами на фармацевтическом рынке, смогут выстоять в сложившейся ситуации, считает председатель совета директоров "Р-Фарм".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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