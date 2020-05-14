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В Мордовии введут налоговый режим для самозанятых с 1 июля

Налог составит 4% или 6% вместо 13% НДФЛ

ТАСС, 14 мая. Депутаты Госсобрания Мордовии утвердили в среду введение в регионе налога на профессиональный доход - так называемого налога для самозанятых, сообщается на сайте Госсобрания.

"На сессии принят закон "О введении в действие специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Наиболее широкому кругу граждан предоставлена возможность вести предпринимательскую деятельность в комфортных условиях, выбрав специальный налоговый режим (переход осуществляется добровольно). Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" начнет действовать с 1 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что режим позволит самозанятым гражданам легализовать предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в упрощенном режиме. "Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, исключение отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки 4% или 6% вместо 13% НДФЛ", - говорится в сообщении.

Эксперимент по введению на территории РФ специального режима налогообложения самозанятых начался с 1 января 2019 года. Пилотными регионами стали город Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан.

Теги
РоссияМордовия
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