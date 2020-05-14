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Профицит бюджета Мордовии сократили на 1 млрд рублей

Это позволит увеличить расходы на некоторые социальные обязательства правительства региона

ТАСС, 14 мая. Депутаты Госсобрания Мордовии в среду внесли изменения в бюджет республики, сократив профицит на 2020 год на миллиард рублей, сообщается на сайте Госсобрания.

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27 декабря 2019 года депутаты приняли бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, доходная часть бюджета на текущий год составила 42,9 млрд рублей, расходная - 40,8 млрд рублей, профицит - 2 млрд рублей. 12 марта 2020 года Госсобрание скорректировало бюджет, сократив профицит на текущий год на 95 млн рублей за счет средств, не использованных на начало года.

"Внесены изменения в закон республики Мордовия "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Объем профицита республиканского бюджета в 2020 году сокращен на 1 млрд рублей, что позволит увеличить отдельные расходные обязательства республиканского бюджета", - говорится в сообщении.

По данным правительства республики, 345 млн рублей предусматривается на оплату труда и обеспечение деятельности госучреждений Мордовии, 103 млн рублей - на организацию пассажирских перевозок, 533 млн рублей - на реализацию национального проекта, в том числе 472 млн рублей - на переселение из аварийного жилья, 68 млн рублей - для обеспечения софинансирования ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

По словам заместителя председателя правительства - министра финансов республики Алексея Симонова, из федерального бюджета республика получит 2,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией и реализацию национальных проектов. Средства будут направлены на создание дополнительно коечного фонда, доплаты врачам, приобретение аппаратов ИВЛ и другие мероприятия.

"С учетом вносимых изменений, доходная часть республиканского бюджета в 2020 году составит 46 млрд 74 млн рублей, расходная - 45 млрд 127 млн рублей. Профицит республиканского бюджета составит 947 млн рублей", - говорится в опубликованном на сайте правительства Мордовии сообщении.

Теги
РоссияМордовияПандемия коронавируса нового типа
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